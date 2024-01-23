Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для высших постов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Документ устанавливает положения о таком резерве и обязательство кандидатов в него предоставлять информацию о своих доходах и имуществе, указ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, федеральный кадровый резерв — это группа квалифицированных лиц, которые могут замещать высшие группы должностей государственной службы. Их назначение и освобождение от должностей совершаются президентом или правительством.

Глава государства назначает руководителей федеральных государственных учреждений и министров, а также другие высшие должности в соответствии с Конституцией РФ. Федеральный кадровый резерв формируется управлением президента по государственной службе на основе рекомендаций руководителей администрации президента и правительства, руководителей федеральных органов власти и высших должностных лиц регионов.

Кандидаты в федеральный кадровый резерв должны соответствовать определенным требованиям и предоставлять информацию о своих доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах. Лица с дисциплинарными взысканиями, не прошедшие военную службу по призыву или имеющие гражданство другой страны, не могут стать кандидатами.

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