Медведев пошутил о неизбежной войне с США после заявления об Аляске

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя на своей англоязычной странице в соцсети Х слова представителя Госдепартамента США о том, что Россия не сможет вернуть себе Аляску, в шутку заявил, что «теперь война неизбежна».

«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Вот и все. И мы ждали, что его вернут со дня на день. Теперь война неизбежна», — написал Медведев, поставив смеющийся смайлик в конце предложения.

22 января РИА Новости со ссылкой на неназванного чиновника американского Госдепа сообщало, что в ведомстве заявили, что Россия не может никаким образом получить назад северный штат Аляска, территория которого была продана Соединенным Штатам в XIX веке.

Как пишет агентство, представитель Госдепа высказался о статусе Аляски на брифинге, отвечая на вопрос одного из журналистов, который заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ о незаконности продажи Аляски.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».