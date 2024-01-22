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Стало известно об отходе ВСУ с позиций из-за нехватки боеприпасов

ZDF: ВСУ вынуждены оставлять территории из-за нехватки боеприпасов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены оставлять территории из-за нехватки боеприпасов, что не позволяет отбивать атаки ВС РФ. Об этом пишет немецкое издание ZDF.

«Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — говорится в материале.

Кроме того, авторы констатируют снижение эффективности украинской ПВО, что может указывать на истощение запасов зенитных ракет.

В тексте также отмечается, что российские вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении, а также заняли село Крахмальное в Харьковской области.

До этого телеканал ABC сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине «в ближайшие недели».

Как следует из текста, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс высказали точку зрения, что в случае задержки помощи Украине со стороны США Россия «в считанные недели или, самое большее месяцы» завершит конфликт в свою пользу.

Вывод был сделан на основе разведданных, где указывалось, что боеприпасы у ВСУ практически закончились, а Киев находится на грани вынужденной капитуляции на линии соприкосновения, говорится в материале.

Ранее российские бойцы обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.

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