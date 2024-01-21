Российские военные из добровольческого штурмового корпуса заставили бежать с поля боя бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом рассказал военнослужащий из бригады «Север-V» Южной группировки войск в интервью РИА Новости.

Отмечается, что штурмовая бригада «Лють», входящая в состав национальной полиции Украины, является военизированным подразделением особого назначения, выполняющим боевые задачи, в том числе на артемовском участке фронта в Донбассе.

«Против нас стоит объединенная группировка войск , в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», – рассказал российский штурмовик.

Он уточнил, что один из последних эпизодов произошел на участке фронта близ Артемовска. Украинский спецназ попытался контратаковать штурмовой отряд «Север-V», но был вынужден покинуть поле боя, уточнил боец.

Собеседник агентства отметил, что огромное значение в этой ситуации сыграла работа взвода огневой поддержки.

До этого военный из Бурятии в одиночку выгнал с российского опорного пункта 12 украинских солдат.

Ранее сообщалось, что российские военные угнали БМП у бойцов ВСУ под Артемовском.