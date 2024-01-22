Стало известно, когда начнет работу противоминная группа в Черном море

Противоминная военно-морская группа, состоящая из Турции, Румынии и Болгарии, начнет свою работу весной 2024 года, в апреле-мае. Об этом заявил начальник штаба обороны болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов, его слова приводит ТАСС.

«Чтобы группа начала реальную работу, Турция должна ратифицировать ранее подписанное соглашение», — заявил Ефтимов.

Он добавил, что, по его мнению, сложностей с ликвидацией мин в Черном море не будет, поскольку упомянутые страны неоднократно участвовали в совместных военных учениях.

При этом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отметил, что группа будет открыта для союзников по Североатлантическому альянсу, однако участие в операции кораблей из других стран не предусмотрено.

До этого сообщалось, что минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В МО Турции отметили, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее в Турции обезвредили морскую мину, попавшую в сети рыбаков.