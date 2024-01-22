В США заявили о безрассудной внешней политике Байдена на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена безрассудно возобновила ближневосточную политику экс-президента США Барака Обамы, что привело к «эффекту домино» в мире и на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Fox News заявил ливано-американский эксперт по Ближнему Востоку и бывший советник экс-главы государства Дональда Трампа Валид Фарес.

«Администрация Байдена полностью возобновила ближневосточную политику Обамы, но с дальнейшим безрассудством, что привело к эффекту домино во всем мире и особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — заявил Фарес.

По его словам, администрация Байдена «сделала опасный выбор» в отношении традиционных друзей и союзников США в регионе, оказывая давление на Израиль, чтобы он отложил любые действия против агрессивного поведения Ирана, и на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн относительно их сдерживания хуситов в Йемене.

Все это, по его мнению, привело к возвышению хуситов в Йемене.

До этого экс-офицер ЦРУ Руэл Герехт и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Рэй Такей писали, что на фоне разрастания палестино-израильского конфликта на соседние страны Иран заявляет о своей военной мощи, при этом в Тегеране не хотят быть втянутыми в масштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН призвал предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке.