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Генсек ООН призвал предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке

Генсек ООН Гутерриш: Ближний Восток стал пороховой бочкой

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Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ближневосточный регион пороховой бочкой, отметив необходимость предотвратить разжигание конфликта в регионе. Об этом Гутерриш заявил на открытии саммита G77 в Уганде.

«Ближний Восток — это пороховая бочка. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить разжигание конфликта по всему региону», — заявил генсек ООН.

По его словам, военные операции Израиля привели к массовым разрушениям и гибели мирных жителей, что «душераздирающе и совершенно неприемлемо».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

При этом Антониу Гутерриш назвал отказ от решения конфликта на Ближнем Востоке путем создания палестинского государства неприемлемым.

Ранее в Палестине раскрыли залог безопасности на Ближнем Востоке.

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