Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией привел к прекращению финансирования Киева западными странами. Об этом сообщает газета The New York Post.

По словам авторов материала, американские финансисты с Уолл-стрит готовы вкладывать свои средства в Украину, но только в случае прекращения конфликта.

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — говорится в статье издания.

Отмечается, что во время кулуарных переговоров на форуме в Швейцарии украинские власти усугубили ситуацию, отвергнув любые переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств.

Накануне в США предрекли Украине скорое поражение без нового транша.

До этого бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен высказал точку зрения, что Запад начал поддерживать Украину, не осознав ни целей, ни сроков данной поддержки.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о возможной катастрофе в вопросе оказания помощи Украине.