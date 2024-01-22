В США предрекли победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

Выход губернатора Флориды Рона Десантиса из президентской гонки не оставляет шансов кандидату в президенты США Никки Хейли догнать экс-главу государства Дональда Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, Трамп может набрать 60% голосов на праймериз. Об этом заявил аналитик Республиканской партии Майк Деннехи, его слова приводит газета Politico.

«Отказ Десантиса практически исключает любые шансы Хейли удержать Трампа на уровне ниже 50 процентов… Теперь есть шанс, что Трамп сможет получить 60 процентов голосов в Нью-Гэмпшире», — заявил Деннехи.

Отмечается, что Деннехи имеет богатый опыт работы в Республиканской партии. В частности, он работал над президентскими кампаниями кандидата от республиканцев Джона Маккейна в 2000 и 2008 годах.

До этого Трамп обвинил бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли в желании все время устраивать войны.

Трамп предупредил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем кажется. Он раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать ситуацию на Украине сразу после того, как станет президентом.

Ранее Хейли заявила, что намерена победить Трампа в президентской гонке.