Хейли заявила, что намерена победить Трампа в президентской гонке

Единственный конкурент кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — экс-представитель страны при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить. Ее слова приводит CNN.

Согласно опросу от 21 января, Хейли отстает от Трампа на 11 процентных пунктов на праймериз в Нью-Гемпшире. Несмотря на это, политик не собирается отказываться от гонки против бывшего американского президента, как минимум на месяц, пока не пройдут внутрипартийные республиканские выборы в Южной Каролине.

По словам Хейли, ее ждет удача в Нью-Гемпшире и Южной Каролине. Она также отметила, что привыкла к тому, что люди недооценивают ее.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вряд ли назначит Никки Хейли на должность вице-президента в случае возвращения в Белый дом.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.