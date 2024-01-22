В США рассказали о стратегии Ирана на Ближнем Востоке

На фоне разрастания палестино-израильского конфликта на соседние страны Иран заявляет о своей военной мощи, при этом в Тегеране не хотят быть втянутыми в масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом пишут экс-офицер ЦРУ Руэл Герехт и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Рэй Такей в статье, опубликованной американским изданием New York Times.

«Война в секторе Газа сейчас пошла туда, куда многие опасались, перерастая в конфликты в Ливане, Сирии, Ираке и Красном море… На каждой из этих арен присутствует Иран – и вопрос в том, вступит ли Тегеран и его мощная армия в более широкую войну… Иран явно заявляет о своей военной мощи на фоне растущих региональных беспорядков, это не означает, что его лидеры хотят быть втянутыми в более широкую войну», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов статьи, в Тегеране на данный момент удовлетворены тем, что опираются «на свою давнюю стратегию ведения войны по доверенности» — с помощью движения ХАМАС, хуситов и ливанского движения «Хезболла».

В основе неприятия Ирана крупного конфликта, пишет авторы, лежат внутренние проблемы, которые беспокоят режим. Верховный лидер Али Хаменеи стремится защитить свое наследие, преодолевая политические препятствия, чтобы поставить на пост преемника-единомышленника. Параллельно в Иране добиваются создания ядерного оружия.

До этого сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призывает стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее Иран вывел на орбиту спутник.