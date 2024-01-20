Иран вывел на орбиту спутник

Иранское космическое агентство вывело на орбиту спутник «Сорайя». Об этом сообщает Tasnim.

Уточняется, что спутник «Сорайя» выведен на орбиту на высоте 750 км. Спутник имеет массу около 50 кг.

Запуск ракеты со спутником состоялся утром в субботу, 20 января, в присутствии главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами, главы космического агентства стран Хасана Саларие и командующего Воздушно-космическими силами генерала Амира Али Хаджизаде.

До этого Северная Корея заявила, что ее разведывательный спутник позволил сфотографировать Пентагон и Белый дом. КНДР выступила с грозным заявлением, пообещав жесткий ответ на любые попытки повредить ее спутник. «Газета.Ru» решила выяснить, можно ли уничтожить космический аппарат незаметно, без запуска хорошо видимых зенитных ракет.

Ранее США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.