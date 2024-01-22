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В США рассказали о сильной стороне Трампа на выборах в 2024 году

Bloomberg: сила Трампа в том, что избиратели помнят о росте экономики при нем

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Brendan McDermid/Reuters

Сильная сторона экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года будет заключаться в том, что избиратели помнят о более благоприятном экономическом положении страны в 2017-2021 гг., когда он был главой государства. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Ниа-Малика Хендерсон в статье, опубликованной на сайте издания.

«Сильная сторона Трампа в 2024 году заключается в том, что избиратели считают, что экономика была лучше, когда он был у власти», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается улучшение экономических перспектив в 2024 году в США, а данные, как пишет обозреватель, показывают, что это «общенациональная тенденция, поскольку за последние два месяца потребительские настроения резко выросли».

До этого сообщалось, что потребительский индекс в США испытал рекордный прирост со времен 1991 года и вырос на 29% за два месяца. Несмотря на то, что в абсолютных значениях индекс все еще не достиг допандемийных показателей.

Ранее в ФРС оценили возможность американской экономической системы в 2024 году.

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