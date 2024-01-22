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Боррель призвал разрешить конфликт на Ближнем Востоке на основе двух государств

Боррель выступил за решение на основе двух государств на Ближнем Востоке

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Johanna Geron/Reuters

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель заявил на заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, что не станет больше поднимать тему мирного процесса по палестино-израильскому конфликту, поскольку видит только один способ его разрешить. Дипломата цитирует ТАСС.

«Я не буду больше говорить про мирный процесс, но только про решение на основе двух государств. И я сейчас серьезно говорю», — сказал Боррель.

Жозеп Боррель неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выступал за создание для них независимого государства. Причем, по его мнению, создание Палестины — это лучшая гарантия безопасности для Израиля.

Однажды Боррель даже признался, что опасался встречаться с израильским президентом Ицхаком Герцогом, поскольку настроен несколько «пропалестински» в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Боррель заявил о финансировании Израилем движения ХАМАС.

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