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В Индии откроют храм, который может вызвать напряженность с мусульманами

Премьер Индии Моди откроет индуистский храм на месте, где раньше стояла мечеть

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Anushree Fadnavis/Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник откроет храм Рам Джанмабхуми (храм Места рождения Рамы) в городе Айдохья на севере Индии на месте, где раньше стояла мусульманская мечеть, этот шаг может обострить напряженность между индуистами и мусульманами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Моди откроет главный индуистский храм, что станет важной вехой для Индии. Храм Айодхьи усилил напряженность между индуистами и мусульманами», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что изначально храм был построен на этом месте в XVI веке, но был снесен в 1992 году. При этом долгое время строительство храма было объединяющим лозунгом для индуистских националистов, которые считают, что мечеть Бабри Масджид построили на месте более старого индуистского храма.

Строительство началось через год после того, как решением Верховного суда в 2019 году полное право собственности на землю, на которой стояла бывшая мечеть Бабри Масджид, было передано индуистскому фонду.

До этого сообщалось, что Индия создает систему наблюдения с помощью дронов за участками своих рубежей с Пакистаном и Китаем.

Ранее Индия успешно запустила первую космическую ракету.

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