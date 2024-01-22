Главы МИД стран ЕС встретятся с представителями Израиля и Палестины

Главы МИД стран ЕС в понедельник проведут отдельные встречи с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и главным дипломатом Палестинской автономии Риядом аль-Малики в Брюсселе, стороны обсудят урегулирование ситуации в секторе Газа, при этом ожидается, что Кай и аль-Малики не встретятся друг с другом. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Министры иностранных дел ЕС позже сегодня проведут отдельные переговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами о перспективах прочного мира», — говорится в сообщении издания.

Кац и аль-Малики также отдельно выступят сегодня на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе, на котором также примут участие его коллеги из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и генеральный секретарь Лиги арабских государств.

До этого сообщалось, что переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев.