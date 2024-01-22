Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.

По данным канала, стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных, однако позиция Израиля препятствует заключению соглашения.

Ожидается, что соглашение должно включать прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.

20 января заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что палестинское движение не желает удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

До этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства. Позднее анонимный источник в партийных кругах Палестины сообщил, что палестинские партии всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее родные израильских заложников поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.