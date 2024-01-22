Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике

NBC: переговоры по Газе в тупике, поскольку Израиль не хочет прекращать огонь

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.

По данным канала, стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных, однако позиция Израиля препятствует заключению соглашения.

Ожидается, что соглашение должно включать прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных.

20 января заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что палестинское движение не желает удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

До этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства. Позднее анонимный источник в партийных кругах Палестины сообщил, что палестинские партии всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее родные израильских заложников поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами