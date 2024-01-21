Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкого потребуют лишить мандата в Госдуме из-за Ленина

Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в Думе из-за идеи захоронить Ленина

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что потребует лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата за предложение захоронить Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия направит в Государственную думу РФ... требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина», — заявил он.

По его словам, подобные заявления «противоречат курсу на консолидацию общества».

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Владимира Ленина необходимо захоронить, поскольку он сам хотел быть похоронен рядом с матерью.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что почти каждый второй опрошенный россиянин положительно относится к Владимиру Ленину. Исследование провели 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года.

21 января 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами