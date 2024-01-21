Слуцкого потребуют лишить мандата в Госдуме из-за Ленина

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что потребует лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата за предложение захоронить Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия направит в Государственную думу РФ... требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина», — заявил он.

По его словам, подобные заявления «противоречат курсу на консолидацию общества».

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Владимира Ленина необходимо захоронить, поскольку он сам хотел быть похоронен рядом с матерью.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что почти каждый второй опрошенный россиянин положительно относится к Владимиру Ленину. Исследование провели 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года.

21 января 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей.