Путин проведет встречу со студентами

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Также он примет участие в мероприятии в рамках года семьи.

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин также примет участие в церемонии заливки бетона четвертого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте. Он отметил, что данное мероприятие очень важно для Москвы и Каира. По словам представителя главы государства, РФ и Египет продолжают активно сотрудничать в самых разных областях. В то же время он подтвердил, что Путин готовится принять участие в предстоящей церемонии на египетской АЭС. «Эд-Дабаа» является первой атомной электростанцией на территории Египта. Ее возведением занимается российская государственная корпорация «Росатом».

Ранее Путин отметил успехи БРИКС.