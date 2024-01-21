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Буданов предрек тяжелый год для Украины

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что год для Украины будет тяжелым

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Financial Times.

«Говорить, что все хорошо – это неправда», — признал Буданов.

Как отмечают журналисты FT, начальник ГУР понимает, что текущий год окажется сложным для Украины. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в материале.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «неминуемо», так как они, даже имея поддержку со стороны Запада, бессильны против военной мощи России.

Как указал отставной подполковник, военное производство в РФ «разогналось на полную мощь», в стране создали новое оружие, больше беспилотников различных категорий. Также он обратил внимание, что у России есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы противовоздушной обороны (ПВО).

Он также раскритиковал украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что ведет к еще большим потерям на Украине. Отставной подполковник добавил, что ситуацию для украинской армии осложняет нехватка живой силы и оружия.

Ранее в офисе Зеленского отказались принимать замороженный конфликт с РФ.

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