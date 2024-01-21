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В офисе Зеленского отказались принимать замороженный конфликт с РФ

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не примет замороженный конфликт с РФ

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к оборонительной позиции приведет к заморозке конфликта. Его слова передает французская газета Le Figaro.

«Мы никогда не примем замороженный конфликт с [президентом России] Владимиром Путиным», — сказал Ермак.

При этом он отметил, что ситуация на фронте сложная. По словам главы офиса украинского лидера, что военные жалуются на нехватку людей и ресурсов, а некоторым из них нужен отдых.

Ермак отметил, что в настоящее время правительство и Генштаб Украины работают над новым законом о мобилизации, а также над «реалистичной военной стратегией».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не требует от Украины заморозки конфликта с РФ. По его словам, Киев стремится к восстановлению территориальной целостности Украины. При этом Россию, по его мнению, ни заморозка конфликта, ни мирное решение любыми средствами не интересует.

7 января британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на НАТО. Кемп заявил, что и в Евросоюзе, и в США лидеры стран желают исключительно достижения сделки, которая бы гарантировала Украине вступление в НАТО в обмен на отказ от возвращения занятых РФ территорий.

Ранее Зеленский признал, что получает вопросы о начале переговоров с Россией.

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