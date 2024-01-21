Глава МИД Франции признался, что страдает дислексией

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне признался, что страдает дислексией – расстройством, связанным с нарушением навыков чтения и письма. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Parisien.

Так он отреагировал на критику в свой адрес из-за ошибок в письме и произношении французского языка.

«В юности у меня была диагностирована тяжелая дислексия. Пятнадцать лет назад я не смог бы вести дискуссию, которую веду с вами сейчас», – сказал Сежурне.

Он подчеркнул, что прошел длительную программу, чтобы избавиться от «дефектов в устной речи».

«Миллионы людей имеют это [дислексию]. Я хочу послать им сигнал: это может казаться непреодолимым, но, поверьте, все возможно. Не отчаивайтесь», — подчеркнул глава МИД Франции.

До этого пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа, которые были замечены во время его встречи со сторонниками, породили слухи о проблемах со здоровьем. Так, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл считает, что «они выглядят как сифилис». В соцсетях предполагают, что Трамп мог обжечься утюгом или это след от свежих пончиков.

Ранее конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины.