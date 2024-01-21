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Французский политик счел безумными призывы фон дер Ляйен продолжать поддержку Украины

Политик Филиппо назвал безумием призывы фон дер Ляйен продолжать поддержку Киева

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Vincent Isore/Global Look Press

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров с представителями Швеции и Финляндии о возможном выделении Киеву €50 млрд безумием. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он назвал такое развитие событий абсолютно неприемлемым.

По его словам, это означает, что €10 млрд будут выделены из бюджета Франции. Сумма является эквивалентом пятидесяти новых больниц в стране, подчеркнул политик.

Филиппо напомнил, что у Урсулы фон дер Ляйен нет полномочий распоряжаться деньгами французских налогоплательщиков. Лидер партии «Патриоты» также удивился, что французский депутат в Европейском парламенте не проголосовал против пакета помощи для Киева.

«Хватит!» — констатировал он.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.

Она подчеркнула, что лучшим решением стало бы достижение консенсуса всеми 27 странами – членами ЕС. Фон дер Ляйен добавила, что также необходимо продумать другие варианты, в текущий момент готовятся операционные решения.

Глава ЕК отметила, что в декабре 2023 года Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро. Этого должно хватить украинской стороне, чтобы покрыть расходы в начале 2024 года. Она добавила, что решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

Ранее стали известны планы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.

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