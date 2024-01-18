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Стали известны планы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии

Politico: фон дер Ляйен готовит реформы ЕС на второй срок во главе Еврокомиссии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен готовит план по реформированию Евросоюза, который будет реализован в случае ее избрания на второй срок. Об этом пишет Politico.

По данным издания, фон дер Ляйен проинформировала депутатов Европарламента о том, что получила предложения о реформировании договоров ЕС. В феврале Еврокомиссия изложит эти идеи Европарламенту и Евросовету, отмечается в тексте.

Собеседники Politico в ЕС отметили, что речь идет о дорожной карте по увязке реформ с расширением политического объединения. Реформы необходимо завершить к моменту, когда Евросоюз будет готов принять в состав Украину и государства Балканского полуострова, подчеркнули источники издания.

Такое развитие событий позволит получить поддержку от стран-участниц, которые выступают за расширение ЕС, но не хотят реформ внутри сообщества, говорится в тексте.

До этого Politico писало, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК), чьи полномочия истекают в ноябре 2024, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

Как пишет газета, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей «незначительное большинство в 383 голоса», при минимуме в 374 голоса.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава ЕК может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что прием Украины в ЕС станет инвестицией в безопасность.

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