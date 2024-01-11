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В США указали на угрозу терактов со стороны «Хезболлы»

Politico: разведка США указала на угрозу терактов «Хезболлы» на территории Америки

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Marwan Naamani/Global Look Press

Из-за конфликта на Ближнем Востоке каждый день возрастают риски террористических актов и нападений на граждан США со стороны группировки «Хезболла», в том числе на территории Америки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с данными разведки.

По информации собеседников издания, вероятность нападений на территорию Соединенных Штатов растет по мере эскалации на Ближнем Востоке из-за боевых действий в секторе Газа.

«Хезболла» могла бы воспользоваться имеющимися у нее возможностями… например, чтобы разместить своих людей в разных местах, чтобы они что-то сделали. Это повод для беспокойства», — заявил источник Politico.

По его словам, такое развитие событий является «поводом для беспокойства».

Как следует из данных разведки, «Хезболла» обладает возможностями, которых нет у других радикальных группировок. В связи с этим Вашингтону приходится принимать контрмеры, чтобы купировать возможные угрозы, отмечается в материале.

До этого сообщалось, что большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Ранее в США сообщили о вероятности повторения теракта 11 сентября.

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