В КНДР отреагировали на обсуждение испытания ее гиперзвуковой боеголовки в ООН

КНДР осуждает вынесение на обсуждение в ООН (Организации Объединенных Наций) вопроса об испытании страной новой гиперзвуковой боеголовки 14 января. Соответствующее заявление было сделано в МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытательный запуск КНДР является одним из звеньев регулярной работы по разработке и исследованию в области оборонной науки, поэтому не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакой связи с нынешней ситуацией в регионе», — заявили в северокорейском МИД.

Требование США вынести этот вопрос на обсуждение было названо Пхеньяном «разбойническим», а также «непростительной провокацией и безответственным бесчинством, намеренно обостряющим без того опасную ситуацию на Корейском полуострове».

«Мы выражаем глубокое сожаление и решительно осуждаем то, что СБ ООН <..> без всякого выражения озабоченности поставил суверенные права КНДР под вопрос и вынес на обсуждение», — подчеркивается в заявлении.

14 января в КНДР заявили об успешных испытаниях твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее в США рассказали о главной цели Вашингтона на Корейском полуострове.