В КНДР ожидают визита Путина

В Пхеньяне назвали президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, об этом говорится в заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

«Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа.», — говорится в заявлении.

До этого в МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве 16 января вопросы двустороннего сотрудничества стран.

В основном Лавров и Цой Сон Хи обсуждали детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.