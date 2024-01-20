В МИД России прокомментировали заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным для России, а не для Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Глава офиса президента Украины Ермак: «Контрнаступление ВСУ довольно успешное». Он забыл добавить «для России», — написала дипломат.

На этой неделе Ермак в интервью испанской газете El Mundo заявил, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным».

Также Ермак указал, что переход украинской армии к оборонительной стратегии «невозможен».

Ранее газета The Washington Post писала, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. По информации издания, об этом шефу Пентагона Ллойду Остину прошлым летом сообщил возглавлявший в то время министерство обороны Украины Алексей Резников.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.