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Путин заявил о поддержке Движения неприсоединения

Путин: РФ поддерживает Движение неприсоединения в защите равенства государств

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 19-й встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения и подчеркнул, что РФ поддерживает участников организации в усилиях по защите принципов равенства всех государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие проходит с 19 по 20 января в столице Уганды Кампале.

Российский лидер подчеркнул, что Движение неприсоединения имеет большой авторитет в мире, и Россия поддерживает ее участников в стремлениях по защите равенства, суверенитета и законных интересов государств в строгом соответствии с Уставом ООН.

Президент добавил, что Россию и страны организации объединяет несогласие с неоколониалистскими амбициями, двойными стандартами, а также силовым давлением ради достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей.

Глава РФ добавил, что сотрудничество Российского государства с Движением неприсоединения поможет решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире.

Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 стран, основой внешнеполитического курса которых считается нежелание участвовать в военно-политических блоках, стремление к мирному сосуществованию народов, основанному на принципах независимости и равноправия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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