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ОАЭ призвали США поддержать прекращение огня в секторе Газа

Посол ОАЭ в ООН Нуссейбе: США нужно поддержать прекращение огня в Газе

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Reuters

Объединенные Арабские Эмираты призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, это будет ключом к его разрешению. Об этом заявила посол ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе, ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Нам нужно гуманитарное прекращение огня сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней… Риски высоки, война в Газе явно представляет собой открытую рану и дестабилизирует регион», — заявила она.

Нуссейбе добавила, что призыв США к прекращению огня будет ключом к разрешению конфликта.

Отмечается, что администрация президента Джо Байдена воздержалась от требования прекращения израильской военной кампании, а также наложила вето на мирное предложение Организации Объединенных Наций, выдвинутое ОАЭ в декабре.

До этого депутат ливанского парламента от блока «Освобождение и развитие» Мухаммед Хаваджа, который считается ведущим экспертом по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке, заявил, что возобновление посреднической миссии США по устранению пограничных проблем между Ливаном и Израилем необходимо, чтобы показать намерение Вашингтона не допустить дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают Нетаньяху как «растущую проблему» из-за его позиции по Палестине.

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