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В США рассматривают Нетаньяху как «растущую проблему» из-за его позиции по Палестине

Axios: в США считают Нетаньяху растущей проблемой из-за его позиции по Палестине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного демократа из палаты представителей США.

«Он просто оказывается невероятно проблематичным партнером... это растущая проблема», — заявил демократ.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение «противоречит идее суверенитета» палестинцев.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом приняли предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее в Израиле допустили, что Палестинская администрация может оказаться у власти в Газе.

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