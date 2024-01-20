В США рассматривают Нетаньяху как «растущую проблему» из-за его позиции по Палестине

Члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного демократа из палаты представителей США.

«Он просто оказывается невероятно проблематичным партнером... это растущая проблема», — заявил демократ.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение «противоречит идее суверенитета» палестинцев.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом приняли предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее в Израиле допустили, что Палестинская администрация может оказаться у власти в Газе.