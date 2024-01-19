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В Израиле допустили, что Палестинская администрация может оказаться у власти в Газе

Лидер оппозиции Израиля Лапид: ПНА может сыграть роль в будущем управлении Газой

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Global Look Press

Лидер оппозиции в Израиле Яир Лапид допустил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) в будущем может сыграть роль в управлении послевоенным сектором Газа. Его словам приводит израильская газета Times of Israel.

«Если Палестинская администрация проведет реальную реформу… ее гражданский аппарат может быть использован в некоторых компонентах в Газе», — заявил Лапид.

При этом он подчеркнул, что вряд ли палестинское государство будет создано в секторе Газа.

Издание отмечает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Палестинская администрация не должна играть никакой роли в будущем Газы.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал способ прекращения войны между Палестиной и Израилем.

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