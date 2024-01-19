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Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за границей

В России введут консульский учет живущих за границей граждан РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, которые живут за границей. Об этом сказано в документе, который опубликовало агентство РИА Новости.

«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — сказано в документе.

Отмечается, что будет определен статус гражданина, постоянно проживающего за пределами РФ. Ответственность за выполнение возложена на министерство иностранных дел России.

17 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников, живущих за границей, в случае их незаконной депортации.

До этого в МИД РФ заявили, что помогут выдворенным из Латвии людям.

В декабре сообщалось, что интерес россиян к покупке жилья за границей упал на 32-45%.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.

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