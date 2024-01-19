Шольц и Макрон планируют провести встречу 22 января

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает ТАСС.

По его словам, встреча состоится 22 января.

«В центре внимания, как ожидается, будет находиться подготовка к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля в Брюсселе. Это также включает в себя такие темы, как ситуация на Украине и на Ближнем Востоке», — поделился Бюхнер.

Он добавил, что встречи с прессой после переговоров не запланировано.

До этого портал Euractiv писал, что Шольц удивился назначению на пост премьер-министра Франции 34-летнего Габриэля Атталя, который стал самым молодым в истории Франции главой правительства. При этом немецкие политики сообщили Euractiv, что в ФРГ считают Атталя «сторонником франко-германской дружбы» и ожидают преемственности в рамках его мандата перед выборами в Европарламент.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.