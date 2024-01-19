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В Молдавии может появиться министр, ответственный за евроинтеграцию

Спикер парламента Молдовы Гросу: в стране появится министр по евроинтеграции

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Global Look Press

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что в правительстве может появиться новый министр, который будет ответственен за переговоры о евроинтеграции. Слова спикера приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Могу подтвердить, что это будет кто-то, кто был вовлечен в процесс получения статуса страны-кандидата и так далее... Это будет известный человек, который был вовлечен в процесс и до этого момента. Лучше, чтобы это сказали в правительстве, и я думаю, что это произойдет в ближайшее время», — заявил Гросу.

По его словам, все, кто до сих пор участвовали в процессе по евроинтеграции Молдавии, будут участвовать и дальше.

До этого бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах назвала заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном проведении референдума о вступлении республики в Европейский союз является манипуляцией.

Депутат от молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василе Боля также заявлял, что Майя Санду «затягивает удавку на шее» страны, планируя референдум по евроинтеграции.

Ранее Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине.

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