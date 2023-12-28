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Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине

Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба от конфликта на Украине

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Михай Карауш/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что страна присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий. Его слова на заседании парламента передает РИА Новости.

По его словам, данное решение поддержал 61 депутат правящей партии «Действие и солидарность». Оппозиция в заседании не участвовала.

17 июля в Гааге был запущен механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Отмечалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К процессу присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта.

В ноябре законопроект о передаче российских средств Киеву получил поддержку комитета конгресса США. Он наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции и разрешает тратить их на восстановление Украины, гуманитарную помощь и «другие цели». Соответствующие полномочия даются властям США на 5 лет или до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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