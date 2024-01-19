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В Кремле прокомментировали информацию о раздумьях Саудовской Аравии по членству в БРИКС

Песков: РФ ориентируется на договоренности о членстве Саудовской Аравии в БРИКС

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MGIMO360 TV/YouTube

Российская Федерация ориентируется на договоренности о членстве Саудовской Аравии в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что Эр-Рияд еще якобы не принял финальное решение по поводу участия в объединении.

«Исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией не располагаем», — сказал он.

17 января Дмитрий Песков заявлял, что работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС в данный момент идет. По его словам, это обсуждал президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд.

До этого глава министерства торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби сообщил, что страна получила приглашение на вступление в БРИКС, но пока не стала членом объединения. Министр опроверг информацию гостелеканала Al Ekhbariya, в котором утверждалось, что королевство официально уже стало членом БРИКС.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Аргентина отказалась от членства БРИКС за пару дней до вступления.

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