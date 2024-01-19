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В США сообщили о провале плана арабских стран по урегулированию конфликта в Газе

Bloomberg: план арабских стран по урегулированию конфликта в Газе провалился

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Khaled Abdullah/Reuters

Выработанное арабскими странами предложение по урегулированию ситуации в секторе Газа, предполагающее работу Израиля над созданием палестинской государственности и признание Саудовской Аравией Израиля, наткнулось на кабмин израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Пять арабских стран втихаря рекламируют послевоенное урегулирование в Газе, в котором они заручились поддержкой США. Проблема в том, что израильтяне, от которых зависит соглашение, на это не согласны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предложение, которое его авторы называют наиболее правдоподобным решением для долгосрочной безопасности в регионе, «на данный момент недосягаемо».

Двое из многих чиновников, беседовавших с агентством Bloomberg, утверждают, что прогресс в этом направлении невозможен до тех пор, пока правая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху остается у власти.

Среди стран, участвовавших в выработке плана по урегулированию, названы Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания.

До этого лидер оппозиции в Израиле Яир Лапид допустил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) в будущем может сыграть роль в управлении послевоенным сектором Газа.

Ранее в Палестине раскрыли залог безопасности на Ближнем Востоке.

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