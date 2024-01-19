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В США заявили, что Вашингтон не надеется победить хуситов

Дипломат Файерстайн: США не возлагают надежд на победу над хуситами

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Администрация президента США Джо Байдена не возлагает надежд на то, чтобы сдержать или победить группу «Ансар Аллах», хуситов в Йемене, в Белом доме пришли к выводу, что удары по Йемену — это «наименее плохой» вариант развития событий в регионе. Об этом заявил бывший посол США в Йемене Джеральд Файерстайн, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Я думаю, что они не возлагают больших надежд на то, что им удастся сдержать, унизить или победить хуситов… По сути, они пришли к выводу, что это наименее плохой из всех плохих вариантов, которые у них были», — заявил Файерстайн.

Как отмечает агентство, аналитики подчеркивают, что воздушная военная кампания не помешает хуситам обстреливать больше кораблей. Однако из-за отсутствия на данный момент лучших вариантов у администрации Байдена, возможно, не останется выбора.

До этого США снова внесли мятежное движение хуситов из Йемена в список террористических организаций.

Ранее в МИД РФ назвали беспределом удары США и Британии по Йемену.

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