В МИД РФ назвали беспределом удары США и Британии по Йемену

Министр иностранных дел России Сергей Лаврова заявил, что США вместе с союзниками растоптали все нормы международного права. Его слова на итоговой ежегодной пресс-конференции передает РИА Новости.

«Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что никто не уполномочивал США и их союзников бомбить Йемен. По его мнению, оправдания США по этому вопросу являются жалкими.

Министр назвал действия в отношении Йемена «беспределом». Он также сравнил их с ударами западных стран по Ливии, которую, по его словам, «превратили в черную дыру».

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