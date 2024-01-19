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Стало известно, кто может стать следующим генсеком НАТО

Bloomberg: премьер Нидерландов Рютте может стать генсеком НАТО к лету

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Global Look Press

Сторонники кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО работают над тем, чтобы он к лету стал новым генеральным секретарем альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, страны, поддерживающие кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, работают за кулисами, чтобы убедиться, что гонка завершится к лету этого года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что решение должно быть единогласным среди 31 члена Организации Североатлантического договора, и голландский лидер уже «является явным фаворитом» на смену нынешнему генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года.

Источники Bloomberg сообщили, что некоторые страны Восточной Европы все еще должны оказать Рютте свою поддержку.

До этого американская журналистка Натали Моррис, освещавшая международный экономический форум в Давосе, отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг трижды соврал в ходе своего выступления.

Ранее в Германии заявили, что Украине «не светит» вступление в НАТО.

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