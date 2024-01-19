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В Германии заявили, что Украине «не светит» вступление в НАТО

Экс-посол Германии Ишингер: в НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер заявил, что в НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины в альянс. Соответствующее заявление он сделал во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow, передает РИА Новости.

Участником данного мероприятия стал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Даже если большинство из нас согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будут один, два, три из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», — сказал бывший посол.

Он также указал, что у него нет для украинского государства «оптимистичного сценария» по вхождению в альянс.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что вступление его страны в Североатлантический альянс будет выгодно Российской Федерации.

Ранее в Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО.

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