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В США рассказали, к чему могут привести удары Запада по хуситам

WSJ: удары США по хуситам втягивают Вашингтон в масштабный конфликт в регионе

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US Central Command/Reuters

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене втягивают США в масштабный конфликт на Ближнем Востоке, который может обостриться. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Последним ударом по планам Белого дома стали постоянные нападения сил хуситов в Йемене… США и их союзников нанести удары по десяткам районов под контролем поддерживаемых Ираном хуситов с помощью воздушных и ракетных ударов. Эти обмены ударами втягивают США в более широкий конфликт и угрожают обострением региональной напряженности», — говорится в сообщении издания.

Газета подчеркивает, что цели США по стабилизации ситуации в регионе оказываются недостижимыми на фоне продолжающейся войны в секторе Газа и обострения в Красном море и в других местах.

До этого член политбюро действующей на территории Йемена группировки «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бахити заявил, что российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море.

Ранее Трафик в Суэцком канале упал до минимума.

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