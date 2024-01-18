Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трафик в Суэцком канале упал до минимума

Количество проводок судов через Суэцкий канал упало до минимума с 2021 года

close
100%
DPA/Picture Alliance/Reuters

Коммерческое судоходство через Суэцкий канал упало до минимального уровня с момента блокировки канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные МВФ и Оксфордского университета.

Среднее количество транзитных рейсов балкеров, контейнеровозов и танкеров через Суэц снизилось до 49 в сутки. Это ниже пиковых 83 проходов в июне 2023 года и 70 годом ранее.

Падение трафика происходит на фоне роста нападений на суда у берегов Африки, в частности у Красного моря. Это заставляет перевозчиков выбирать более дальний, но безопасный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

Данные также показывают рост числа судов, обходящих Африку. По данным локации в этот раз, Ever Given выбрал путь в Европу южным путем, уточняет издание.

До этого стали известны последствия атак хуситов на суда в Красном море.

Ране контейнеровоз Ever Given выпустили из-под ареста.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами