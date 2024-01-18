Трафик в Суэцком канале упал до минимума

Коммерческое судоходство через Суэцкий канал упало до минимального уровня с момента блокировки канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные МВФ и Оксфордского университета.

Среднее количество транзитных рейсов балкеров, контейнеровозов и танкеров через Суэц снизилось до 49 в сутки. Это ниже пиковых 83 проходов в июне 2023 года и 70 годом ранее.

Падение трафика происходит на фоне роста нападений на суда у берегов Африки, в частности у Красного моря. Это заставляет перевозчиков выбирать более дальний, но безопасный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

Данные также показывают рост числа судов, обходящих Африку. По данным локации в этот раз, Ever Given выбрал путь в Европу южным путем, уточняет издание.

До этого стали известны последствия атак хуситов на суда в Красном море.

Ране контейнеровоз Ever Given выпустили из-под ареста.