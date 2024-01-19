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В Раде раскрыли, когда ждут выделения помощи Украине от США

Депутат Рады Железняк: в США могут принять решение о помощи Украине до 8 февраля

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Верховной раде Украины ожидают рассмотрения вопроса по помощи США Украине в американском сенате, есть вероятность, что до 8 февраля конгресс и палата представителей США примут решение в пользу Киева. Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Очень-очень вероятно, что до 08 февраля будет решение обеих палат по нашему вопросу», — заявил Железняк.

По его словам, в сенате США будет проходить голосование по украинскому вопросу на следующей неделе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от США одобрения новой помощи Киеву «в любой день».

В свою очередь, президент Венгрии Каталин Новак считает, что международное сообщество сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине только в том случае, если будет вести диалог с Российской Федерацией.

Ранее в сенате США заявили об изменении ситуации на Украине.

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