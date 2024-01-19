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В США оценили влияние геополитических кризисов на страну

WSJ: США стали сильнее из-за украинского кризиса и обострения в Красном море

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UK Ministry of Defence/Reuters

Развитие геополитических кризисов в мире, в том числе продолжение конфликта на Украине и обострение ситуации на юге Красного моря, отражают растущую асимметрию между Европой и США, которые «стали сильнее» в результате украинского кризиса. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Последняя геополитическая вспышка может закрепить растущую асимметрию между Европой и США… США, возможно, стали сильнее после кризиса, вызванного войной на Украине», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, Европа снова оказалась «на передовой линии последней геополитической напряженности» в Йемене, где США и Великобритания наносят удары по хуситам. Это событие грозит увеличением экономического разрыва между Европой и США, отмечает издание.

Обходные пути через юг Африки повышают стоимость перевозки грузов и заставляют ретейлеров беспокоиться о нехватке товара. Если угроза сохранится, пишет газета, снижение инфляции в Европе в прошлом году может замедлиться.

До этого сообщалось, что хуситы нанесли новый удар по судну под американским флагом — ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Ранее хуситы заявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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