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Хуситы намерены атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов

В движении «Ансар Алла» намерены атаковать суда в Красном море каждые 12 часов

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, «военно-морские операции» идут полным ходом.

«Мы предполагаем, что операции будут осуществляться не реже чем раз в 12 часов», — заявил Мухаммед Абдель Салям.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

«Недавняя эскалация безрассудных нападений со стороны хуситов из Йемена угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право», — заявил американский министр обороны.

Ранее Израиль не исключил участия в операции против хуситов в Красном море.

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