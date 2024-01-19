Трамп заявил, что дружит с Путином

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с президентом России Владимиром Путиным он ладил. Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Шону Хэннити, трансляция которого велась на телеканале Fox News.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил», — заявил Трамп.

Бывший американский президент также очень высоко оценил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Трамп считает умным политиком.

Также Трамп отметил, что во время президентского срока он имел достойную репутацию.

До этого суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз.

Ранее Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки.