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В США обеспокоены усилением России в Африке

В Госдепе заявили о страхе перед сложностями от сотрудничества РФ с Африкой

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Paul Lorgerie/Reuters

США опасаются сложностей, которые могут возникнуть перед Вашингтоном в связи с расширением сотрудничества России со странами Африки. Об этом РИА Новости заявила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

«Мы не имеем возражений против того, чтобы страны (африканского региона) занимались диверсификацией партнерских отношений, но, очевидно, если они выберут взаимодействие с такими странами, как Россия, это очевидно создаст большие сложности», — заявил Фи.

По словам Фи, вывод французских войск и усиление сотрудничества Мали с Россией якобы привело к росту жертв среди мирного населения страны.

До этого министр обороны Нигера, генерал Салифу Моди заявил, что вывод французских войск с территории африканской страны помог в борьбе с террористами-исламистами в Сахаре.

При этом изначально французские войска вводились на территорию африканской страны именно в рамках помощи правительству страны в борьбе с терроризмом.

Ранее в Нигере тысячи людей на улице отпраздновали вывод французских войск.

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