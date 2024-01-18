США не считают конфликт на Украине преградой для работы с РФ по стратстабильности

Власти Соединенных Штатов не считают продолжающийся конфликт на Украине барьером для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями Совета по нацбезопасности (СНБ) США Пранай Вадди, чьи слова приводит ТАСС.

«Наличие взаимодействия между США и РФ по ядерному риску и ядерному контролю является ценным», — сказал он.

Таким образом член американского СНБ прокомментировал перспективы диалога между двумя странами по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в период проведения специальной военной операции (СВО).

В декабре заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Соединенные Штаты стремятся заставить Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для нее условиях в конце 2024 года. По словам Файнера, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины», а также более способной вновь предпринять наступление».

Ранее в Белом доме заявили, что США выгоднее поддерживать Киев, чем допустить доминирование РФ.